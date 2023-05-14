Gecikmeli başlayan maçta kazanan çıkmadı!

Fransa Ligue 1 35. hafta maçında Toulouse ile Nantes 0-0 berabere kaldı. Mücadele stattaki şüpheli paket sebebiyle gecikmeli başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gecikmeli başlayan maçta kazanan çıkmadı!
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14 Mayıs 2023 19:35
Fransa Ligue 1 35. hafta maçında Toulouse ile Nantes karşı karşıya geldi.

Toulouse Stadı'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maç, stattaki şüpheli paketler nedeniyle 1,5 saat ertelendi. 16.00'da başlaması gereken mücadele 17.30'da başladı.

Nantes'ta Mustafa Muhamed, LGBT+ sembolü olan formayı giymeyi reddettiği için Toulouse maçının kadrosunda yer almadı.

Alınan bu sonucun ardından Nantes 33 puanla küme hattında yer aldı. Toulouse ise 43 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Toulouse, Nice deplasmanına gidecek. Nantes ise Montpellier'i ağırlayacak.

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