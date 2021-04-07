Geceye damga vuran olay: Hakem, Haaland'dan imza istedi!

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Rumen yan hakem Octavian Şovre, Manchester City - Borussia Dortmund maçı sonunda tünelde bekledi ve Erling Haaland'dan sarı karta imza atmasını istedi.pic.twitter.com/YMhhRI5HsW



— Sporxtv (@sporxtv) April 7, 2021

"İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SEVİYE"

PSG-BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN SONRA İLK

Manchester City ile Borussia Dortmund arasındaki mücadeleden sonra yardımcı hakem, Erling Haaland'dan imza almak için soyunma odası tünelinde bekledi.Romen hakem Ovidiu Hategan'ın yardımcısı Octavian Şovre, maç sonunda soyunma odası tünelinde bekledi. Şovre, Haaland'ın gelmesiyle birlikte cebindeki sarı kartı çıkardı ve Norveçli yıldızdan imza atmasını istedi. Haaland, bu talep üzerine imzasını attı ve ikili soyunma odalarına gitti.Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İngiliz bir sosyal medya kullanıcısı, "Maç hakemlerinin amatör gibi maç yönetmesi yetmezmiş gibi bir de Haaland'dan imza istiyorlar. Bu maçın Şampiyonlar Ligi'nde oynandığını düşünmüştüm." yazdı.Bir diğer İngiliz futbolsever, "Çizgi hakemi Haaland'dan imza istiyor. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki hakem seviyesi" yorumunda bulundu.Üçüncü bir futbolsever, "Yan hakem Erling Haaland'dan sarı karta imza atmasını istiyor. Ayrıca kalem de uzatıyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde görmek istediğimiz şeyler işte bunlar!" diyerek esprili bir yaklaşım gösterdi.Ovidiu Hategan, Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe son olarak yarıda kalan PSG - Başakşehir mücadelesinde görev almış, 4. hakemin ırkçılık yapması nedeniyle maçın devamında yer almamışlardı. Rumen hakem üçlüsü, o maçtan sonra ilk kez Manchester City - Borussia Dortmund maçında görev aldı.