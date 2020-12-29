Geceye damga vuran adam: Boupendza

Hatayspor santraforu Aaron Boupendza, Antalyaspor maçıyla dikkatleri üzerine çekti. Gabonlu forvet ilk yarıda attığı 4 golle tarihi bir performans gösterdi.



Hatayaspor'a sezon başında transfer olan oyuncu, ligde 12. maçında toplam gol sayısını 7'ye yükseltti.



14 DAKİKADA HAT-TRICK



14 dakika içinde 3 gol kaydeden Boupendza, ilk yarının sonlarındaki golüyle maçtaki 4. golünü de attı. Daha önce Fenerbahçeli Alex de Souza, Beşiktaş karşısında 10 dakikada hat-trick yapmıştı.



İlk yarıda 4 gol kaydeden Boupendza, Süper Lig'de bunu başaran 4. oyuncu oldu. Daha önce Bafetimbi Gomis, Fevzi Zemzem ve Metin Oktay bir maçın ilk devresinde gol kaydeden oyuncular olmuşlardı.



BOUPENDZA KİMDİR?



24 yaşındaki Boupendza, sezon başında Bordeaux'dan Süper Lig'e yeni yükselen Hatayspor'a bedelsiz transfer oldu. Forvet oyuncusunun Hatayspor'a maliyeti yıllık 300 bin avro oldu. Gabonlu oyuncu, milli takımıyla da 8 maçta görev aldı.



