Geçersiz oylar kime gider? Kullanılmayan oylar kime gider? Boş oylar kime gidiyor?

Boş oyların ve kullanılmayan oyların akıbeti tüm vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08:00 itibari ile başladı ve 17:00'a kadar devam edecek. Ancak bu seçimde oy kullanmayı düşünmeyenler Boş oylar kime gidiyor? Kullanılmayan oylar ne oluyor? gibi soruların yanıtlarını da araştırıyorlar. İşte konu hakkında YSK tarafından yapılan açıklama...14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği oy kullanma şartlarına uyan herkes bağlı bulundukları sandıkta oyunu kullanmaya gidecek.Oy kullanmak bir vatandaşlık görevi olduğu için sandığa gitmeyenler para cezası ödemek zorunda kalacaklar.Kullanılan oylar seçim saatinin saat 17:00'da bitmesinin ardından sayılmaya başlayacak.Sayım esnasında oylar geçerli ve geçersiz olmak üzere ikiye ayrılacak.Geçersiz oylardan sayılan boş oylar hiçbir partiye yazılmazlar. Geçerli oy adetini etkilemezler.Boş oy atmak hakkında genel kanı ise bu tip oyların iktidara yarayacağı yönündedir.YSK tarafından geçtiğimiz senelerde yayınlanan karara göre;Kullanılmayan birleşik oy pusulaları veya zarflar üzerlerine sayıları yazılarak ayrı ayrı bağlanıp mühürlenir.Kullanılmayan zarf ve birleşik oy pusulası sayıları Örnek: 502 sayılı tutanağa yazılır.Oy verme günü birden fazla belirlenen yerlerde sandık kurulları, kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve zarfları tutanağa geçirdikten sonra kullanılmayan oy pusulaları, zarflar ve sandık kurulu mühürleri ile diğer oy kullanma araç ve gereçlerini komisyona Örnek: 503/1 sayılı tutanakla teslim eder. Bu teslim sırasında kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve oy zarflarının adetleri tespit edilir.