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Gecenin moda ikonu LeBron, yeni gözlüğüyle...

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Orlando Magic forveti Wendell Carter Jr.'ın gözlüğünü bir de kendisi denedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Orlando Magic forveti Wendell Carter Jr.'ın gözlüğünü bir de kendisi denedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısındaki bir pozisyonda, dışarı giden topu içeri çelen Lakers pivotu Dwight Howard, topu yanlışlıkla Carter Jr.'ın yüzüne doğru fırlattı.

Carter Jr.'ın yüzüne çarpan top, Magic forvetinin gözlüğünü parçalara ayırdı ve ayrılan cam kısmı, LeBron'un önüne düştü.

James sonrasında bu camı kendi yüzünde denemeye karar verdi:

James, Lakers'ın Magic'i 106-94 mağlup ettiği maçta 30 sayı, 11 ribaund ve 10 asist kaydederek triple-double yaptı.


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