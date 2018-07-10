Gecenin kahramanı Umtiti: ''Gururluyuz''

Fransa'nın Belçika'yı 1-0 mağlup edip Dünya Kupası'nda finale çıktığı maçın ardından, mücadelede tek golü atan isim olan Umtiti, kısa bir değerlendirme yaptı.



Samuel Umtiti, kazandıkları için mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.



İşte Umtiti'nin maç sonundaki açıklamaları...



''İnanılmaz gururluyum. Gerçekten çok çalıştık. Beraber başardık. Golü atmak benim payıma düşendi. Bu akşam büyük bir mücadele verdik. Finale çıkmak için bu gerekiyordu.''



''20 yıl önce Thuram ve o takım üzerlerine düşeni yaptılar. Biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Kendi tarihimizi yazmaya çalışıyoruz. İnanılmaz mutluyum.''



