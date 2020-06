Gece yatarken okunacak dua, yatmadan önce hangi dua okunur?

Gözlerini kapatmadan önce dua ederek Allah'a şükretmek isteyen Müslümanlar, aşağıda bulunan duayı da okuyabilirler. Peki yatmadan hangi duaları okumalıyız? İşte uyumadan önce okunacak dualar.Hem din alimleri hem de ortaya çıkan hadislerde yatmadan önce dua etmenin faziletleri ile birlikte nasıl faydaları olduğu da gözler önüne serilmiştir.Yatmadan önce okunacak dua konusunda başka bir başka bir duada şöyledir.Arapça Okunuşu: "Allahümme eslemtü nefsi ileyke. Ve veccehtü vechi ileyke. Ve fevvadtü emri ileyke. Ve elce'tü zahri ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke. La melce'e, vela mencee minke illa ileyke. Amentü bi-kitabikellezi enzelte, ve binebiyyikellezi erselte."Türkçe Manası: "Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana hem korkarak, hem de ümid ederek dayadım. Zaten senden başka sığınacak, sende başka dayanacak melce' ve mence'de yoktur. Kurtarış ve himaye ancak sendendir, sana mahsustur. Allah'ım indirdiğin kitabına, gönderdiğin Peygamberine iman ettim. Bu hal ve iman ile uykuya yatıyorum".Peygamber Efendimiz yatağa girmeden okunacak dua konusunda bir hadis i şerifinde şöyle buyurmuştur: "Yatağına girdiğin zaman şöyle de: (Dua aşağıda) Böyle söylersen hiçbir şey sana zarar veremez ve zarar verilmemeye layık olursun." (Ebû Davud, Tıbb, 19; Tirmizi, Deavat, 90)Arapça Okunuşu: "Eûzü bikelimatilllahit tammeti min ğadabihi ve ıkabihi ve şerri ıbadihi ve min hemezatiş şeyatini ve en yahdurûni"Türkçe Manası: "Allah'ın her biri noksansız ve tam bulunan kelimelerine Onun gadabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların hücumlarından ve benim yanıma gelmelerinden(Allah'a) sığınırım."Peygamber Efendimiz yatmadan önce; Fatiha suresi ile birlikte bir sure okumayı ve daha sonra,"La İlahe İllallah, Vahdehu La Şerike Leh, Lehü'l mülkü ve Lehü'l Hamdü ve hüve Ala Külli Şey'in Kadir" ve "La havle vela kuvvete illa Billah" demeyi, sonrasında ise 33 kere "SübhanAllah", 33 kere "Elhamdülillah" ve 34 kere ise "Allahu Ekber"demeyi ve böylece bu tesbihatı 100 e tamamlamayı ve Kafirûn sûresini okumayı tavsiye etmişlerdir. Rivayete göre Efendimiz bu tavsiyeyi Hazreti Ali ve Hazreti Fatma (r.a.) bir akşam evlerine misafir olduğu sırada tavsiye etmiştir. (Ramûz, c. 1/26-1)