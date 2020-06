Gece acıkınca ne yenir, gece kolay atıştırmalıklar (07 Haziran Pazar)

Gece acıkınca ne yenir sorusuna bir cevap bulamıyorsanız ya da yemeklerden sonra geç saatlerde yaşadığınız ufak açlık krizlerine bir çözüm arıyorsanız ufak atıştırmalıklar ile çözüm çok basit!Akşam yemeğinden sonra ve uykudan hemen önce meydana gelen ufak tefek açlık belirtilerini ortadan kaldırmak her zaman kolay olmayabilir. Özellikle acıkınca tatlı ya da abur cubur gibi gıdalara olan eğilimin de artmasıyla beslenme düzeninde pek çok sorun oluşabilir.Peki yatmadan bir veya iki saat önce yiyebileceğimiz en az zararlı yiyecek veya içecekler nelerdir? Meyve veya sebze, düşük kalorili süt ürünleri, tam buğday ürünleri veya cevizlerDeniz ürünleri veya fasulye diğer iyi seçeneklerden, fakat özellikle uyku öncesi için değil. Atıştırmalıkların kilo aldıracağını unutmayın. Kalorilerin bir çeyreği yediğimiz abur cuburlardan kaynaklıdır.Muz, elma veya diğer taze meyveler, küçük bir porsiyon süzme peynir veya dilimlenmiş meyveler ile sade yoğurt ya da yulaf ezmesi ve yağsız, az yağlı süt ile diğer yüksek tahıllı mısır gevreklerinden yiyebilirsiniz.Diğer öneriler, çiğ vejetaryen çubukları veya küçük bir dilim peynir ile buğdaylı krakerler, bir avuç badem veya ceviz, bir yemek kaşığı kereviz sapı veya iki yemek kaşığı fıstık ezmesi veya badem ezmesi. (Cevizleri ve ezmeyi hesaplayın – direk olarak muhafaza ettiğiniz kaptan yemeyin.)Karbonhidratları ve proteini birleştirmek, dolduran, doyuran bir his sağlar, en küçük atıştırmalıktan sonra bile.Çıtır ve tuzlu bir şey yiyecek modda iseniz, patlamış mısır size uyabilir.Bir çok insanın gece acıktığını not etmek çok önemli çünkü "gün boyunca çok az yiyorlar ve eve geldiklerinde duramıyorlar. Çünkü kocaman bir içten içe acıkma deposu inşa ediyorlar.Ayrıca kendine sor, gerçekten aç mısın? İnsanlar çoğunlukla susuzluğu açlıkla karıştırır. Gün içinde daha fazla sıvı tüketmeyi dene ve akşam yemeğinde daha fazla su tüket.Yatmadan önce, bir bardak sıcak ya da soğuk az yağlı süt, kafeinsiz çay ya da hepsinden iyisi, sade normal su içmeyi deneyin. Su içmek açıkça yatmadan önce alabileceğiniz en zararsız şeydir.Gece uzunsa bol yeşillik ve çiğ sebzeler iyi bir alternatif: Su oranı yüksek ve kalorisi düşük kereviz sapı, marul, salatalık ve havuç dilimleri kurtarıcınız olabilir.* Bitki çayları özellikle sıcak veya ılık içtiğinizde midenizde daha uzun süre kalarak tokluk hissinin artmasına yardımcı olur.* İnce bir dilim ekmeğinizi veya çiğ sebzelerinizi yağsız krem peynir veya süzme yoğurtla yaptığınız sosunuzla deneyebilirsiniz.* Muzun uykuya geçişi kolaylaştıran bir meyve olduğunu biliyor muydunuz? Canınız meyve tüketmek istiyorsa özellikle akşamları üzerine tarçın serpilmiş bir muz tercihiniz olabilir.* Süt, içerdiği triptofan adlı aminoasit sayesinde daha kolay uyumanıza yardımcı olduğu gibi açlığınızı da bastırır.* Badem de magnezyum içeriğiyle uykuya geçişi kolaylaştırır. 10-12 adet bademin bir porsiyon için yeterli olacağını belirtelim...* Koçak'ın 'Uykucu Smoothie' adını verdiği bir tarifi de var: Bir su bardağı az yağlı sütü, yarım muzu, 5-6 bademi, bir tatlı kaşığı tarçını ve bir tatlı kaşığı keçiboynuzunu blender'dan geçirip için.Sağlıklı beslenme ve diyet uzmanı Taylan Kümeli'nin 'gece acıkınca cankurtaran 10 yiyecek' listesinin başında yağsız ve tuzsuz patlatılmış organik mısır var. Üstelik sınırsız tüketebilirsiniz. Ayrıca dereotlu yoğurda batırarak yiyeceğiniz salatalık, kapya biber, limonlu ve pulbiberli marul ve canınız meyve istiyorsa yabanmersini... 10-15 adet kiraz domatesi ortasından bölüp 1 tatlı kaşığı nar ekşisi ve zeytinyağıyla tüketebileceğimizi söyleyen Kümeli, kefir de öneriyor. Tatlı için deliriyorsanız bir yeşil elmayı tarçınla fırınlayıp üzerine sıcakken koyduğunuz bir top sade diyet dondurmayla tüketebilirsiniz.Hem karnınız acıktı hem de tatlı yeme isteğiniz geldiyse, bir muzu dilimleyin ve üzerlerine tarçın serptikten sonra fırınlayın. Bu tarifle hem karnınız doymuş, hem de tatlı yeme isteğiniz bastırılmış olur.Tarçınlı süt hem tok tutar hem de rahat uyumanızı sağlamaktadır. Bu yöntem ayda 4 kilo daha fazla vermenizi de sağlıyor. Uyumadan önce bir bardak ılık sütünüze yarım tatlı kaşığı tarçın ekleyip gönül rahatlığı ile içebilirsiniz.Gece karnınız acıktığında bir avuç içi kadar tavukgöğsü yiyebilirsiniz. Lakin yağ oranının düşük olmasına dikkat etmelisiniz. Tavuğun but ve kanat kısımlarının yağ oranları yüksektir. Bu yüzden göğüs kısmı daha doğru bir seçim olacaktır.Zencefilli yoğurtta aynı tarçınlı süt gibi tok tutmaktadır. Ama zencefilli yoğurdun bir diğer özelliği de basen ve göbek bölgesindeki yağları eritmesidir. Bir kase yoğurda zencefil ekleyip yiyebilirsiniz. Lakin zencefiliniz yoksa nane ve zerdeçal da sizin için bir tercih olabilir.Gece uyumadan 2-3 kaşık lor peyniri yiyebilirsiniz. Eğer arzu ederseniz dereotu, maydanoz gibi yeşillikler de ekleyebilirsiniz. Hem tok olursunuz hem de yağ yakarsınız.Bu atıştırmalık hem tatlı isteğinizi yatıştırır hem de tok olmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda elma da bulunan pektin kilo vermenizi kolaylaştırır. Tarçın da gece boyu kan şekerinizi dengede tutulmasını sağlar.Bağırsaklarınızın çalışmasını, gece rahat uyumanızı sağlayan yulaf ezmesi yaklaşık 200-210 kaloridir. Ancak dikkat etmeniz gereken yulaf ezmesinin tamamen doğal olmasıdır. Diğer maddelerle karışımlı yulaf ezmelerinde bulunan glikoz kilo vermenizi engelleyebilir.Beynimiz çoğu zaman açlık ile susuzluğu karıştırır. Yemek yemek yerine önce bir iki bardak su için, açlığınız muhtemelen geçmiş olacaktır. Ancak hala aç hissedersiz tavsiye ettiğimiz yiyeceklerden tüketmelisiniz.Diyet yapanların en önem verdikleri saat 19.00 ve 20.00' dan sonra bir şey yememektir. Gün boyu çalışan insanlar 18.00 – 19.00' da yemeklerini yedikleri için 5-6 saat sonra acıkmaktadırlar. Bu durum olduğunda yukarıdaki yiyeceklerden rahatlıkla tüketebilir ve uyuyabilirsiniz.