Gbamin: 'Bir sonraki sayfaya geçiyoruz'

Trabzonspor'un futbolcusu Gbamin, Giresunspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Gbamin yaptığı açıklamada, "Maçı domine ettik. Belki de ilk 20 dakikada maçı bitirebilecek pozisyonlarımız var. Bitiriciliği iyi yapsak, ilk 20 dakikada fişi çekebilirdik. Maç boyunca neredeyse rakibimize hiç fırsat vermedik" dedi.



Başarılı oyuncu ayrıca, "Bugün son maçtan sonra iyi bir reaksiyon gösterdik. Bir sonraki sayfaya geçeceğiz. Bir sonraki sayfa, bir sonraki maç. O maçta da 3 puan almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ