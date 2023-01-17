Gazze'de öğrenciler arası satranç turnuvası yapıldı

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 150 öğrencinin katılımıyla okullar arası satranç turnuvası düzenlendi.



Özel El-Vıhde Akademisi tarafından düzenlenen turnuvada özel okullarda eğitim gören 6 ila 17 yaşlarındaki öğrenciler arasında gerçekleşen müsabakalar, Filistin Satranç Federasyonu'ndan hakem heyeti tarafından denetlendi.



Vıhde Akademisi'nin idari sorumlusu ve turnuva organizatörü Abdullah el-İfranci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu müsabakaya katılan öğrencilerin okullarında bir süredir antrenmanlar yaptığını söyledi.



"Turnuvaya, Gazze'deki 11 özel okuldan 150 öğrenci katıldı." diyen İfranci, her üç ayda bir bu okulların öğrencilerine yönelik farklı turnuvalar düzenlendiğini aktardı.



Turnuvanın amacının, oyuncuları keşfetmek ve diğer yarışmalarda yer almaları adına becerilerini geliştirmeye çalışmak olduğunu ifade eden İfranci, etkinliğin günübirlik yapıldığını kaydetti.



İfranci, Vıhde Akademisi'nin satranç dışında futbol gibi spor faaliyetleri ile bazı sanat çalışmalarına da destek verdiğini sözlerine ekledi.





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