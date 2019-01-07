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Gazişehir'den bir transfer hamlesi daha

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "Mücahit Albayrak transferini de tamamladık, 1-2 gün içerisinde imza atılacak" dedi.

Kaynak: AA
Gazişehir'den bir transfer hamlesi daha
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07 Ocak 2019 11:03
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ümraniyespor'dan Mücahit Albayrak ile prensipte anlaştı.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde ligi bilen ve takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlerle kadro yapılarını güçlendirmek istediklerini söyledi.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Oğuz Ceylan, Uğur Arslan Kuru ve İzlandalı Elmar Bjarnason'u kadrolarına kattıklarını ifade eden Altıparmak, "Dördüncü transferimiz de bitmek üzere. Prensip anlaşmasına vardığımız Mücahit Albayrak transferini de tamamladık, 1-2 gün içerisinde imza atılacak." dedi.

Transferlerin mevkisel olarak ihtiyaçlarının olduğu bölgelere yapıldığını anlatan Altıparmak, "Bizim takım olarak ilk yarıda defansif yönde zaaflarımız vardı. Bu da mevkisel eksikliğimizden kaynaklanıyordu. Şu ana kadar yapılan tüm transferler de bu mevkilere yönelikti. Dolayısıyla ikinci yarıda defansif anlamda sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Daha güçlü ve kendinden emin bir takım görüntüsüne sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

Altıparmak, 2 transfer daha gerçekleştirip ikinci yarıya hazır hale geleceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İki oyuncu daha istiyoruz. Bunlar da forvet ve kanat oyuncusu olacak. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama artık transfer konusunda daha ince eleyip sık dokumalıyız. Çünkü o alanlar çok önemli. Mevcutta iyi bir kadromuz vardı. Artık onun üstüne alacağımız oyuncularla ikinci yarıda istediğimiz oyunları yapabileceğiz."

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