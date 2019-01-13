Gazişehir'de hedef Denizli galibiyeti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ligin 18. haftasında yapacakları Denizlispor maçına odaklandıklarını ve 3 puana ulaşmak istediklerini söyledi.Altıparmak, yaptığı açıklamada, devre arası hazırlık çalışmalarının oldukça iyi geçtiğini anlattı.Takıma kondisyon yüklediklerini ve şu an ilk yarıya göre daha iyi durumda olduklarını ifade eden Altıparmak, "İkinci yarının ilk maçında Denizlispor gibi bizim ciddi rakiplerimizden birine karşı mücadele vereceğiz. Antalya kampını tamamladık, şimdi Denizlispor maçına odaklanıyoruz." diye konuştu.Gaziantep'te Denizlispor maçının hazırlıklarına başlayacaklarını aktaran Altıparmak, şunları söyledi:"Denizlispor da bizim gibi şampiyonluğu hedefleyen bir takım. Üst sıralardan kopmamak ve puan farkını eritebilmek adına önemli bir maç bizi bekliyor. Tek hedefimiz galibiyet. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızın da bizi bu önemli maçta yalnız bırakmayacağına inanıyorum. İnşallah taraftarımızla beraber el ele verip, 3 puanı alan taraf oluruz."