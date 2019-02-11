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Gazişehir, Hatay'ın serisini noktaladı!

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Gazişehir Gaziantep, Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Gazişehir, Hatay'ın serisini noktaladı!
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11 Şubat 2019 21:03
Gazişehir - Hatayspor maçında kazanan, 2-0'lık skorla Gazişehir oldu. Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasındaki mücadele, Gaziantep Stadyumu'nda oynandı.

Gazişehir Gaziantep'e galibiyeti getiren goller, 42. dakikada Kerim Avcı ve 90+9. dakikada Del Valle'den geldi.

Bu sonucun ardından Gazişehir 3 maçlık hasretinin ardından galibiyet aldı ve 35 puana yükseldi. Hatayspor ise 9 maç sonra yenildi ve 36 puanda kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Hatayspor evinde Adana Demirspor'u konuk edecekken, Gazişehir Gaziantep ise deplasmanda Altınordu'ya konuk olacak.

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