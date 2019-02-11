Gazişehir - Hatayspor maçında kazanan, 2-0'lık skorla Gazişehir oldu. Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasındaki mücadele, Gaziantep Stadyumu'nda oynandı.
Gazişehir Gaziantep'e galibiyeti getiren goller, 42. dakikada Kerim Avcı ve 90+9. dakikada Del Valle'den geldi.
Bu sonucun ardından Gazişehir 3 maçlık hasretinin ardından galibiyet aldı ve 35 puana yükseldi. Hatayspor ise 9 maç sonra yenildi ve 36 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Hatayspor evinde Adana Demirspor'u konuk edecekken, Gazişehir Gaziantep ise deplasmanda Altınordu'ya konuk olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Gazişehir Gaziantep'e galibiyeti getiren goller, 42. dakikada Kerim Avcı ve 90+9. dakikada Del Valle'den geldi.
Bu sonucun ardından Gazişehir 3 maçlık hasretinin ardından galibiyet aldı ve 35 puana yükseldi. Hatayspor ise 9 maç sonra yenildi ve 36 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Hatayspor evinde Adana Demirspor'u konuk edecekken, Gazişehir Gaziantep ise deplasmanda Altınordu'ya konuk olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın