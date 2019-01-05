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Gazişehir Gaziantep'ten savunmaya takviye

Gazişehir Gaziantep, savunma oyuncusu Uğur Arslan Kuru'yu transfer etti.

Kaynak: AA
Gazişehir Gaziantep'ten savunmaya takviye
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05 Ocak 2019 01:12
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, savunma oyuncusu Uğur Arslan Kuru'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Giresunspor forması giyen savunma oyuncusu Uğur Arslan Kuru ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı.

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