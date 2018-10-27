Gazişehir Gaziantep'ten galibiyet kutlaması

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Afjet Afyonsporu'u 4-1 yenen Gazişehir Gaziantep'te galibiyet sevinci yaşanıyor.Gazişehir Gaziantep Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu, kulübün resmi sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamada, tüm takımı galibiyet nedeniyle kutladı.Takımı Afyonkarahisar deplasmanında yalnız bırakmayan yönetici, taraftar ve basın mensuplarına teşekkür eden Konukoğluifadelerini kullandı.Kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan da galibiyette emeği geçenlere teşekkür ederek, takımı kutladı.Deplasmanda iyi sonuçlar elde ettiklerini hatırlatan Çağlayan, "değerlendirmesinde bulundu.