  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    Galatasaray'ın sürpriz teklifini duyurdular!..
  •  
    F.Bahçe'nin gözdesiydi, şimdiki değeri ise çılgın
  •  
    Fenerbahçe istedi ama transferi Monchi yaptı!

Gazişehir Gaziantep'te Uğur Akdemir 1 ay yok

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te, sakatlığı bulunan Uğur Akdemir'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Kaynak: AA
Gazişehir Gaziantep'te Uğur Akdemir 1 ay yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2018 17:49
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te, sakatlığı bulunan Uğur Akdemir'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Uğur Akdemir'in, dünkü Denizlispor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemediği hatırlatıldı.

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda, sol ayak bileğinde çatlak tespit edilen Uğur'un tedavisine başlandığı ve yaklaşık 4 hafta forma giyemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, "Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için