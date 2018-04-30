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Gazişehir Gaziantep'te hedef Süper Lig

Spor Toto 1. Lig'de play-off oynamayı garantileyen Gazişehir Gaziantep'te hedef Süper Lig'e yükselmek.

Kaynak: AA
Gazişehir Gaziantep'te hedef Süper Lig
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30 Nisan 2018 13:29
Spor Toto 1. Lig'in bitimine 1 hafta kala play-off oynamayı garantileyen Gazişehir Gaziantep'in oyuncuları, taraftar desteğiyle şampiyonluk yaşayacağına inanıyor.

Orta saha oyuncusu Okan Derici, yaptığı açıklamada, Süper Lig'e yükselmek için önlerinde kritik play-off maçları olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik içinde mücadele edeceklerini belirten Okan, "Savaşacağız ve başaracağız. Yeter ki Gaziantep halkı kötü anlarımızda da yanımızda olsun. Hep beraber tüm Türkiye'ye gücümüzü bir kez daha gösterip Süper Lig'e çıkalım." diye konuştu.

Gaziantep ekibinin Venezuelalı kanat oyuncusu Yonathan Del Valle ise geçen hafta Balıkesirspor Baltok'a yenildiklerini hatırlattı.

Mağlubiyet nedeniyle taraftardan özür dileyen tecrübeli oyuncu, "Play-off'a kalmayı başardık. Taraftarımızın da desteğiyle şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

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