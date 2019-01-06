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Gazişehir Gaziantep'in 2 yeni transfer takıma katıldı

Gazişehir Gaziantep'te Uğur Arslan Kuru ve Bjarnason, hazırlık çalışmalarına katıldı.

Kaynak: AA
Gazişehir Gaziantep'in 2 yeni transfer takıma katıldı
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06 Ocak 2019 11:16
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in yeni transferleri Uğur Arslan Kuru ve İzlandalı Elmar Bjarnason, takımla antrenmanlara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'da devre arası kamp hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibinin anlaşmaya vardığı Uğur Arslan Kuru ve Bjarnason, takımın kaldığı otele geldi.

Kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu ile bir araya gelerek 1,5 yıl geçerli olacak sözleşmeyi imzalayan futbolcular, daha sonra takımla idmana çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konukoğlu, oyunculara başarılar dileyerek, şampiyonluk yolunda yeni transferlerin takıma katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Yeni takımında 2 numaralı formayı giyecek olan Uğur Arslan Kuru ise sezon sonunda şampiyonluk sevinci yaşayabilmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini kaydetti.

Gazişehir Gaziantep'in 87 numaralı formasını terletecek Bjarnason da Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiğini belirterek, "Şimdi şampiyonluk için çalışma zamanı. Böyle bir kulübe transfer olduğum için çok mutluyum. Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

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