Gazişehir Gaziantep'den Fenerbahçe açıklaması

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un kulüp başkanı Deniz Köken, 4. haftada konuk edecekleri Fenerbahçe karşısında ellerinden gelenin fazlasını yaparak keyifli bir müsabaka izletmek istediklerini söyledi.Köken, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin şu anda Avrupa'nın en iyi takımları arasında yer aldığını dile getirdi.Böyle önemli bir takıma karşı hafta sonu mücadele vereceklerini anlatan Köken, şöyle konuştu:Deniz Köken, taraftarların da desteğiyle daha iyi mücadele edeceklerine inandığını vurgulayarak, Gaziantepli basketbolseverleri salona davet ettiklerini kaydetti.