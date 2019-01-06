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Gazişehir Gaziantep'den bir transfer daha

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, sezonun ikinci yarısı için bir takviye daha yaptı.

Kaynak: AA
Gazişehir Gaziantep'den bir transfer daha
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06 Ocak 2019 15:43
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ümraniyespor'dan Oğuz Ceylan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Oğuz Ceylan ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldı.

28 yaşındaki sağ bek, sezonun ilk yarısında Ümraniyespor'da 16 karşılaşmada forma giydi.

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