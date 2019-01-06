Gazişehir Gaziantep'den bir transfer daha

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ümraniyespor'dan Oğuz Ceylan'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Oğuz Ceylan ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldı.
28 yaşındaki sağ bek, sezonun ilk yarısında Ümraniyespor'da 16 karşılaşmada forma giydi.
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Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Oğuz Ceylan ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldı.
28 yaşındaki sağ bek, sezonun ilk yarısında Ümraniyespor'da 16 karşılaşmada forma giydi.
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