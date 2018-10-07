Gazişehir Gaziantep şampiyonluk istiyor

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'e 5-0 mağlup olan Tetiş Yapı Elazığspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak, kulübün karşı karşıya kaldığı sıkıntılar içerisinde yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kaynak, hakemin faul olmayan bir pozisyonda oyuncusuna kırmızı kart gösterdiğini, bunun da maçın skorunu etkilediğini ileri sürdü.Kulübün yaşadığı sıkıntılarla birlikte, taraftarın maç esnasında kulüp yönetimine ve teknik heyete gösterdiği tepkinin de oyuncuları olumsuz etkilediğini ifade eden Kaynak, şöyle konuştu:"Geçen hafta faul olmayan pozisyonda gol yedik. Bu hafta ise faul olmayan pozisyonda kırmızı kart gördük. Bu kadar sıkıntının içerisinde oyuncular da çabuk reaksiyon veriyor, tepki gösteriyor. Ama sorun hep hakemler değil. Takımın ayakta kalabilmesi için şehrin bir an önce kenetlenmesi ve birlikteliğini göstermesi lazım. Tetiş Yapı Elazığspor yaşam mücadelesi veriyor. Sadece ekonomik olarak değil, tesiste de bir sürü sıkıntı var. Taraftar sayısı olarak, oyuncu olarak sıkıntılar var. Bu kadar sıkıntının içerisinde, taraftar da maç esnasında tepki gösterince, oyuncular kötü duygulara kapılıyor. İnşallah bundan sonrası Elazığspor için daha iyi olur."Gazişehir Gaziantep Teknik Sorumlusu Mustafa Aksoy, takımın iki haftadır devam eden kötü gidişatına dur diyebilmek adına önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını dile getirdi.Aksoy, rakibin kulüp içerisindeki sıkıntılarına rağmen, bireysel anlamda güçlü bir takım olduğunu bildiklerinden, maça da buna göre hazırlanıp, çalışmalarının semeresini aldıklarını vurguladı.Oyunun kendi kontrollerinde geçtiğini dile getiren Aksoy, şunları söyledi:"İlk yarı çok gol kaçırdık. Aksi halde maçı daha erken koparabilirdik. Bugün istek ve arzumuz, takım birlikteliğimiz çok iyiydi. Sahada inanmış bir Gazişehir Gaziantep vardı. Takımımız bireysel olarak gerçekten çok iyi ama bir türlü ritmi yakalayamıyoruz. Çok inanmış, kendini gerçekten bu takıma adamış bir başkana ve yönetim kuruluna sahibiz. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyor. İnşallah bundan sonraki süreç takım için çok daha iyi olacak. Sezon sonu hedeflediğimiz ve arzuladığımız şampiyonluğa da ulaşırız diye düşünüyorum. Bizim hedefimiz şampiyonluk. İnşallah bunu başaracağız."