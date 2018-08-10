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Gazişehir Gaziantep lige odaklandı

Gazişehir Gaziantep teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "Hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e yükselmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: AA
Gazişehir Gaziantep lige odaklandı
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10 Ağustos 2018 12:50
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, şampiyonluk yolunda teknik heyet ve futbolculara güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Konukoğlu ile kulüp yöneticileri Murat Güneri, Settar Konukoğlu ve Yusuf Demsoy yeni sezon öncesi futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.

Pazar günü Denizlispor ile deplasmanda oynanacak maç öncesinde futbolcularla sohbet eden Konukoğlu, takıma başarılar diledi.

Teknik heyete ve futbolculara şampiyonluk yolunda güvenlerinin tam olduğunu dile getiren Konukoğlu, kentin Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünden büyük bir beklentisi olduğunu vurguladı.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak ise ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e yükselmek için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda tüm Gaziantep'e söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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