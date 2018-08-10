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Gazişehir Gaziantep, Ermin Zec ile yollarını ayırdı

Gazişehir Gaziantep, Ermin Zec ile anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
Gazişehir Gaziantep, Ermin Zec ile yollarını ayırdı
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10 Ağustos 2018 13:17
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ermin Zec ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başında transfer edilen kanat ve forvet oyuncusu Ermin Zec ile anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Zec'e takıma verdiği katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Geçen sezon Gazişehir Gaziantep formasıyla 13 maçta forma giyen Bosna Hersekli oyuncu, 1 gol atmıştı.

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