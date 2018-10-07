Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Elazığspor'u adeta bozguna uğratarak 5-0 yenmeyi başardı.Mücadeleye hızlı başlayan Gazişehir, dakikalar 20'yi gösterdiğinde Gökhan Alsan'ın kaydettiği golle skoru 1-0'a getirdi.30. dakikada Lamine Diarra'nın gördüğü kırmızı kart ile ev sahibi Elazığspor 10 kişi kaldı.İlk yarı bu skorla biterken, ikinci yarı adeta Gazişehir Gaziantep şov vardı. 71. dakikada sahneye ilk golün sahibi Gökhan Alsan çıktı ve hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti.79. dakikada Gazişehir Gazişehir Gaziantep, Igor'un attığı golle durumu 3-0'a getirdi.Gollerini sırayla rakip ağlara göndermeye devam eden Gazişehir Gaziantepspor, 81. dakika Yonathan Del Valle'nin golü ile farkı 4'e çıkardı.89. dakikada Rıdvan Şimşek, Gazişehir Gaziantep'in 5. golünü kaydetti ve bu skor, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.Öte yandan 90. dakikada Elazığspor'da Elmar Bjarnason, gördüğü kırmızı kart ile takımını 9 kişi bıraktı.Gazişehir Gaziantepspor bu skorla Spor Toto 1. Lig'de 14 puanla 4. sırada kendine yer buldu. Elazığspor ise 4 puanla 17. sırada kaldı.Gazişehir Gaziantepspor gelecek hafta evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak. Elazığspor ise daplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olacak.