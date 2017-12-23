Gazişehir Gaziantep Çaykur Rizespor maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 17. haftasında Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.. Ligin 17. haftasında oynanacak Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor maçı naklen yayınlanacak.23 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te oynanacak maç, beIN Sports Max 1 ekranında canlı olarak yayınlanacakGazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'ten itibaren beIN Sports Max 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.- TFF 1. Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 20 puan 5 averaj ile 10. sırada yer alan Gazişehir Gaziantep FK, 28 puan 10 averaj ile 3. sırada yer alan Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.- 35.574 kişi kapasiteli Gaziantep Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek.- Ev sahibi takımda Muhammet Reis, Gürcan Gözüm sakatlıkları; Gökhan Alsan cezası, misafir takımda ise Leonard Kweuke sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- Kendi sahasında oynadığı son 7 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.- 8 maçla en fazla beraberlik alan takımı.- En golcü oyuncusu 4 golü bulunan Muhammet Reis.- Hakem Özgüç Türkalp yönetiminde çıktığı 20 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti.- 33 golle en fazla gol atan takımı.- Hakem Özgüç Türkalp yönetiminde çıktığı 13 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.- Gazişehir Gaziantep FK 4, Çaykur Rizespor 3 galibiyet elde ederken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.- Gazişehir Gaziantep FK 16 gol atarken, Çaykur Rizespor 11 golle karşılık verdi.- 3 maç 2,5 gol altında, 7 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 5 maçta karşılıklı gol olurken, 5 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 6 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.- Gazişehir Gaziantep FK 6 ve Çaykur Rizespor 3 maçta ilk golü atan taraf oldular.