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Gazişehir, Altay'ı 3 golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Altay'ı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Gazişehir, Altay'ı 3 golle geçti
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03 Kasım 2018 18:06
Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Gazişehir Gaziantep ile Altay, Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Son haftaların formda takımı Gazişehir Gaziantep, Altay'ı 3-0 geçerek 3 puana ulaştı.

Gazişehir Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 50'de Okan Derici, 59'da Rydell Poepon ve 90'da Seifedin Chabbi kaydetti.

Ligdeki 6. galibiyetini alan Gazişehir Gaziantep, 21 puanla 4. sırada yer aldı ve zirve takibini sürdürdü. Altay ise 12 puanla 12. sırada kaldı.

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