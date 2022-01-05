Gaziosmanpaşa Topkapı minibüs ücretleri (EN KISA MESAFE, İNDİ BİNDİ)

Minibüs ücretleri minibüs indi bindi olarak merak ediliyor ve fiyat değişikliği zam miktarı araştırılıyor. Şehiriçi ulaşım minibüs ücretleri, minibüs zammı, minibüs fiyat listesi ile birlikte Türkiye'de yaşayan vatandaşların ilgiyle takip etmesine neden oluyor? Peki minibüs ücretleri kaç para oldu? Detayları haberimizde...

05 Ocak 2022 13:47
Gaziosmanpaşa Topkapı minibüs ücretleri (EN KISA MESAFE, İNDİ BİNDİ)
Yeni yıldan sonra 2022 minibüs ücretleri fiyat listesi, minibüs indi bindi ücreti, minibüs en kısa mesafe ücreti, minibüslerin ücretlendirme tarifesi ne kadar olduğuna ilişkin resmi açıklama yapıldı. Minibüslerin yollarda yolcuları alması ve ulaşmak istediği yere bırakması bakımından öğrencilere ve vatandaşlar açısından ne kadar önemli olduğu biliniyor.

Minibüs ücretleri 2022 fiyat listelerinde en ucuz minibüs ücreti kısa mesafe indi bindi 3 TL'dir. Ancak şehir ve ilçeler arasında değişiklik gösterebilir.
MİNİBÜS ZAMMI NE KADAR?

Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya, öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi.

MİNÜBÜS İNDİ BİNDİ ÜCRETLERİ 2022

Yapılan açıklamada minibüs fiyatlarının ne kadar olduğuna ilişkin detaylar paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre minibüs fiyat listesinde kısa mesafe 2,75 TL'den 3,75 TL'ye yükseldiği kaydedildi.

2022 MİNİBÜS FİYATLARI

İstanbul'un bazı ilçelerinde değişiklik gösterebilen minibüs ücretleri en düşük 3,75 lira olduğu belirtilmiştir.

İSTANBUL TÜM MİNİBÜS HATLARI ÜCRET TARİFELERİ İÇİN TIKLAYIN

MİNİBÜS NEDİR?

Minibüs, yolcu taşımacılığında kullanılan, 3,5 - 4 metre kapalı araç içerisinde koltuklar yerleştirilerek yolcu taşımacılığında kullanılan bir araçtır.

Minibüs taşımacılığında en az 10, en fazla 17 oturma koltuğu bulunmalıdır.

MİNİBÜS HATTI RUHSATI NASIL ALINIR? TIKLAYIN

EN GÜZEL MİNİBÜS YAZILARI

Rampada gecme beni, duzde ezerim seni.

Şehir içinde toz duman yollar kalbim seninle atar.

Şehir içi benim hattım, uzak dur pataklarım.

Önünü görmeden sollama, eve acı haber yollama.

Durakta mola, içerim bir sigara.

Solladın da ne oldu? Hayatın mı kurtuldu?

Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun.

Dünya delikanlı olsaydı yuvarlak olmazdı.

Yolda sürdüğün şey otokar, üzülme yağsa bile kar.

Aşk çekenin yol gidenin!

Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun

Uzaktan seveceğim, senin haberin olmayacak

Sollama beni, mahcup ederim seni!

Tek rakibimiz, Türk Hava Yolları

Dünya delikanlı olsaydı yuvarlak olmazdı.

Bir sabah uykusuna doyamadım bir de sana

Bana öyle melun melun bakma güzelim biliyorum birazdan sen de ineceksin!

Bu renkteki tek kamyon benimki,bir tane daha vardı geçen gün yıkadılar

Sollama beni, sollarım seni! Hadi, hayırlı yolculuklar abi…

İster kıro de ister maganda;ama paranın allahı bende.

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