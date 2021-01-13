Gaziantep FK'da önümüzdeki sezon düşünülen isimler arasında olan ve sözleşmesi Mayıs ayında sona erecek Papy'ye kırmızı siyahlı yönetim yeni teklifini yaptı.



Gaziantep Güneş'in haberine göre; Gaziantep FK forması altında başarılı işlerin altına imza atan Papy ile yeni sezonda da devam etmek isteyen ve oyuncusuna uzun süreli kontrat öneren kırmızı siyahlıların maaşında indirime gitmesi içinde ayrıca teklif yaptığı öğrenildi.



Pandemi sürecinden dolayı sıkıntılı bir dönemde olduklarını öne sürerek Papy'nin yeni kontratında indirim isteyen Gaziantep FK'nın bu teklifi karşısında Papy'nin düşünmek için süre istediği bildirildi.



