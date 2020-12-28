Gaziantep'ten Mirallas'a yeni teklif

Süper Lig'de fırtına gibi esen Gaziantep, yıldız futbolcusu Kevin Mirallas'ın sözleşmesini uzatmak istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gaziantep'ten Mirallas'a yeni teklif
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28 Aralık 2020 13:58
Gaziantep Futbol Kulübü devre arası yaklaşırken sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncularıyla bir bir masaya oturmaya hazırlanıyor.

Başta teknik direktör Marius Sumudica olmak üzere bir çok oyuncusuyla yeni mukavele yapmayı amaçlayan kırmızı siyahlılarda ilk teklif yıldız oyuncu Kevin Mirallas'a yapıldı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Kevin Mirallas'tan güzel katkılar almasının ardından oyuncuyu takımda tutma kararı alan kırmızı siyahlı yönetimin Kevin Mirallas ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Mirallas'a sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesinde dolayı uzatma teklif eden Gaziantep FK'ya Mirallas'ın cevabının ise; " Burada mutluyum. Her şey çok güzel. Tabiki uzatmak isterim. Devre arası geldiğinde konuşuruz" dediği bildirildi

HABER: Ali BUDAK



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