Gaziantep'ten 4 neşter!

Gaziantep FK'da yeni sezon kadro yapılanması için düğmeye basılırken bazı oyuncularla da yolların kesin olarak ayrılacağı öğrenildi...



Gaziantep Güneş'ten Ali Budak'ın haberine göre; Kırmızı siyahlı takımda devre arasında da gönderilmesi söz konusu olan ve kendisine kulüp bulması söylenen ancak elde kalan Brezilyalı forvet Ander Felipe ile yollar kesin olarak ayrılacak. Kendisine bir şans daha verilen ancak beklenen verimi bir türlü gerçekleştiremeyen Felipe'ye sezon sonu yaklaşırken yeniden kulüp bulması söylenecek. Uzun yaz transfer döneminde kendisine gelecek olan teklifler doğrultusunda kulüpte bonservisi konusunda kolaylık sağlayacak olurken Felipe'nin ise bu doğrultuda işi kolaylaştırılacak.



MORAİS İLE UZATILMADI



Gaziantep FK'da önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen bir başka isim ise Junior Morais...



Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Morais için kırmızı siyahlı kulübün uzatma niyetinin olmadığı öğrenilirken şimdiye kadar oyuncuya herhangi bir teklifin de gitmediği bildirildi. Gazetemiz spor servisinin edindiği bilgiye göre Morais'in yerine başka bir sol bek arayışı içerisinde olunduğu ve önümüzdeki sezon için bu mevkiye en az 2 yeni transfer yapılacağı gelen bilgiler arasında yer aldı. Morais'in de şimdiden yeni kulüp arayışı içerisine girdiği ve kulübün kendisiyle uzatmayacağını dolaylı yollardan öğrendiği belirtildi.



BAŞACIKOĞLU DÜŞÜNÜLMÜYOR



Kırmızı siyahlıların devre arasında kadrosuna kattığı gurbetçi oyuncu Bilal Başacıkoğlu'da düşünülmeyen oyuncular arasında. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Bilal'den kadroda olduğu süre içerisinde verim alınamadığından dolayı olumsuz bakılırken yine bu mevkiyede başka bir oyuncu transfer edileceği bildiriliyor.



AZİZ TETTEH GİDECEK



Gaziantep FK'da maaşından fedakarlık yapan ancak kadro dışı bırakılan Aziz Tetteh'te sezon sonunda yolların ayrılacağı bir diğer isi olacak. Devre arasında kulüp bulamayan oyunculardan olan Tetteh'in ayrılmasıda şimdilik kesin görünen oyunculardan.



PAPY'DE SIKINTI



Gaziantep FK'nın sözleşmesini uzatmak istediği ancak şu ana kadar orta yolu bulamadığı tecrübeli stoper Papy konusunda belirsizli devam ediyor.



Teknik direktör Ricardo Sa Pinto tarafından son haftalarda kesik yiyen oyunculardan olan Papy ile kırmızı siyahlı kulüp yeni kontrat imzalamak isterken fiyat konusundaki anlaşmazlıktan dolayı şu ana kadar imza atılamadığı öğrenildi. Son olarak Erdal Güneş kulüp tarafından Papy'i ikna etmek için görevlendirilirken bu görüşmelerden de bir sonuç çıkmadığı ve Papy konusunun sezon sonuna kaldığı gelen bilgiler arasında yer aldı.



