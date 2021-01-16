Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 2-1'lik skorla kazandı ve Sumudica'nın ayrılığı sonrasında ilk galibiyetini aldı.



Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren goller, 31. dakikada Kvrzic (Kendi kalesine) ve 77. dakikada penaltıdan Maxim ile geldi. Kayserispor'un tek sayısını ise 61. dakikada Kolovetsios kaydetti.



Gaziantep FK, bu maçla birlikte Süper Lig'de üst üste 26 maçta ağları sarstı ve devam eden en uzun serinin sahibi olma ünvanını da korudu. Sumudica'nın ayrılığının sonrasında çıktığı ilk maçta Sivasspor'a mağlup olan Gaziantep FK, 2. maçta kazanırken, puanını 34 yaptı. 2 maç sonra yenilen Kayserispor 16 puanda kaldı.



Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak, Kayserispor ise evinde Başakşehir'i konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



26. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kenan Özer'in çevirdiği topu, kaleci Doğan elinden kaçırdı. Muhammet Demir'e çarpan top az farkla auta gitti.



31. dakikada sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın ortasında ceza alanı içinde Kvrzic, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.



37. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi atağında Mirallas'ın pasıyla ceza alanında buluşan Maxim, kötü bir vuruş yaptı ve kaleci Doğan Alemdar topu rahatlıkla kontrol etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





50. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında ceza alanında topla buluşan Muhammet Demir, yakın mesafeden kötü bir vuruş yaptı, top kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.



61. dakikada Hes Kablo Kayserispor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Avramovski'nin kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Kolovetsios, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.



63. dakikada ceza alanında topla buluşan Pedro Henrique, topu rakibinden kurtarıp kaleye şut çekti ancak top yan direkten oyun alanına geri döndü.



71. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Oğuz Ceylan, Ackah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler önce korneri işaret etti ardından VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar inceledi.



73. dakikada VAR incelemesinin ardından Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.



76. dakikada penaltı atışını kullanan Maxim, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.



89. dakikada sağ kanattan gelişen konuk ekibin atağında Pedro Henrique'nin ceza alanına ortasında İlhan kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.



Stat: Kalyon



Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Olkowski, Tosca, Oğuz Ceylan, Güray Vural, Maxim (Dk. 84 Morais), Mirallas (Dk. 70 Kozulj), Kenan Özer (Dk. 67 Enver Cenk Şahin), Vetrih, Muhammet Demir



Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay (Dk. 83 Nurettin Korkmaz), Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Fernandes (Dk. 46 Campanharo), Pedro Henrique, Avramovski (Dk. 86 Emre Demir), Lennon (Dk. 46 Ackah), Kanga (Dk 83 İlhan Parlak)



Goller: Dk. 31 Kvrzic (Kendi kalesine), Dk. 76 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 61 Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 7 Vetrih (Gaziantep FK), Dk. 42 Kanga, Dk. 76 Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor)



