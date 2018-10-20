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Gaziantep'te sessiz bir gece

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasındaki Gazişehir Gaziantep - Ümraniyespor maçı 0-0 sona erdi.

Kaynak: Sporx.com
Gaziantep'te sessiz bir gece
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20 Ekim 2018 21:28
Spor Toto 1. Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep, evinde Ümraniyespor'u konuk etti.

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Gazişehir Gaziantep 15 puana yükselirken, Ümraniyespor ise 13 puanda kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Gazişehir deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacakken, Ümraniyespor ise evinde Adana Demirspor'u konuk edecek.

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