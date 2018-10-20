Spor Toto 1. Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep, evinde Ümraniyespor'u konuk etti.
Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Gazişehir Gaziantep 15 puana yükselirken, Ümraniyespor ise 13 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Gazişehir deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacakken, Ümraniyespor ise evinde Adana Demirspor'u konuk edecek.
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Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Gazişehir Gaziantep 15 puana yükselirken, Ümraniyespor ise 13 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Gazişehir deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacakken, Ümraniyespor ise evinde Adana Demirspor'u konuk edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın