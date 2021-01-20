Gaziantep'te Ricardo Sa Pinto'dan ilk açıklama

Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto, kulübün büyümesini ve başarısını hırslı bir ruhla devam ettireceklerini söyledi

Haber; AA
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Gaziantep'te Ricardo Sa Pinto'dan ilk açıklama
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20 Ocak 2021 14:40
Gaziantep FK'nin bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladığı Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto, kulübün büyümesini ve başarısını hırslı bir ruhla devam ettireceklerini bildirdi.

Pinto, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep FK'ye liderlik edecek olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu aktardı.

48 yaşındaki teknik direktör, açıklamasında, "Kulübün büyümesini ve başarısını hırslı bir ruhla, her zaman savaşmaya ve kazanmaya hazır şekilde sürdürmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.



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