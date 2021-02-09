Gaziantep'te Olkowski için büyük panik

Gaziantep FK'da Göztepe maçı öncesi Pawel Olkowski şoku yaşandı.



Gaziantep Güneş'te yer alan habere göre; Kırmızı siyahlıların pazar gecesi kampa girdiği otelde rahatsızlanan ve halsizlik belirtisi olduğunu kulüp doktoruna söyleyen Olkowski'ye hemen tıbbi müdahale yapıldı. Son dönemlerde koronavirüs vakası yaşanan kırmızı siyahlılarda Olkowski'de bu belirtileri taşıdığı için test yapılması ve tedbir amacıyla kadrodan çıkartılması teknik ekibe tavsiye edildi.



Sağlık ekibinin tavsiyesini dikkate alan teknik ekip oyuncuyu kadrodan çıkardı. Olkowski'ye 3 kez test yapıldığı ve son test sonucuna göre oyuncunun Trabzonspor ile oynanacak maç için antrenmanlara katılıp katılmayacağına karar verileceği öğrenildi.



