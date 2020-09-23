Gaziantep'te iptal kararını Şenol Güneş verdi!

UEFA ve TFF'nin yaptığı incelemeler sonrası 14 Ekim'de Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanması kararlaştırılan Sırbistan ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının iptal olma sebebinin teknik direktör Şenol Güneş'in tavsiyesi üzerine olduğu öğrenildi.



20 yıl sonra ilk kez Gaziantep'e verilen milli maçın iptal edildiği yönünde Gaziantep Valisi Davut Gül'ün açıklama yapmasının ardından bazı gerçekler de ortaya çıktı.



Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Sırbistan ile oynanacak maç öncesi TFF Başkanı Nihat Özdemir ile konuştuğu ve seyircisiz olan maçların büyük statlarda oynanmasının kendileri için dezavavantaj oluşturduğunu söylediği bildirildi.



Bunun üzerine Başkan Özdemir'in harekete geçip kendi yönetimiyle yaptığı toplantı sonrası bu durumu Gaziantep Valisi Davut Gül'e iletti.



İl Spor Güvenlik toplantısı esnasında TFF yetkilileri tarafından kendilerine gelen bu isteği geri çevirmeyen Gaziantep Valisi Davut Gül ise; "Milli takımımızın oynadığı ilk seyircili maçın Gaziantep'te oynanması şartıyla bu talebi kabul ederim" demesiyle 14 Ekim'de Gaziantep'te oynanacak olan Sırbistan-Türkiye maçının böylelikle henüz açıklanmasa da başka bir şehre verileceği gelen bilgiler arasında yer aldı.



HABER: Ali BUDAK



