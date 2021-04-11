Gaziantep'te Fenerbahçe öncesi kadro sıkıntısı

Gaziantep FK, Süper Lig'in 34. haftasında pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.



Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek.



Kırmızı-siyahlı ekip, sakat ve Kovid-19 vakaları nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor.



Teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacağı takımda, Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacak.



Üç futbolcunun da Kovid-19 karantinasında olduğu Gaziantep'te, cezası sona eren Andre Sousa ise teknik heyetten görev bekleyecek. Geçen hafta sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayan Muhammet Demir'in durumu da maç saatinde belli olacak.



