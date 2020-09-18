Gaziantep'te Denis Alibec transferinde son durum

Gaziantep FK'nın uzun bir zamandır kadroya katmak için uğraştığı ve fiyat konusunda anlaşma sağlayamadığı Denis Alibec için bu kez fiyatta anlaşırken Astra Giurgiu'nun bu kez ödeme konusunu problem yaptığından dolayı bu transferin şu ana kadar gerçekleşmediği öğrenildi.



İSTENİLEN 800 BİN EURO VERİLDİ



Gaziantep FK önce 1 milyon euro bonservis bedeli isteyen sonrasında yapılan görüşmelerin akabinde bu rakamı 800 bin euroya düşüren Astra Giurgiu'ya ilk etapta 600 bin euro teklif yaptı. Bu rakamı kabul etmeyen Astra'ya son yapılan görüşmede 800 bin euro teklif yapan kırmızı siyahlılar bu kez bu rakama rağmen Astra'dan cevap alamadı.



500'Ü EKİM 300'Ü HAZİRAN



Astra Kulübü 800 bin euroyu veren Gaziantep FK'nın kendi önlerine ödeme takvimi çıkarmasıyla iş çıkmaza girerken kulübün asıl sahibi olan Ioan Niculae'nin herhangi bir şekilde Gaziantep FK'ya cevap vermediği bildirildi. Gaziantep FK Alibec için istenen 800 bin euroyu Ekim'de 500 bin euro ilk taksiti olmak üzere 300 bin eurosunu da Haziran'da ödemek isteyince işler sarpasardı.



PARANIN TAMAMINI İSTEDİ



İki taksit şeklinde ödeme taahhüt eden Gaziantep FK'nın bu teklifi karşısında cevapsız bir tutum sergileyen Astra Giurgiu'nın sahibi Ioan Niculae'nin paranın tamamının verilmesi konusunda dolaylı yoldan haber gönderildiği ancak resmi anlamda bir cevap vermediği öğrenildi. Gaziantep FK'nın da son teklifini bu şekilde yaparak beklemeye geçtiği gelen bilgiler arasında yer aldı.



HABER: ALİ BUDAK



