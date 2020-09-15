Gaziantep'te bisiklet etkinliklerine Kovid-19 iptali

Gaziantep Valiliği, Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle düzenlenmesi planlanan bisiklet etkinliklerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 16 Eylül'de tarihinde düzenlenmesi planlanan bütün bisiklet etkinliklerinin Kovid-19 önlemleri kapsamında iptal edildiği belirtilerek, "Etkinliklere katılacak olan tüm vatandaşlarımıza anlayışları nedeniyle teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 16 Eylül'de tarihinde düzenlenmesi planlanan bütün bisiklet etkinliklerinin Kovid-19 önlemleri kapsamında iptal edildiği belirtilerek, "Etkinliklere katılacak olan tüm vatandaşlarımıza anlayışları nedeniyle teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.