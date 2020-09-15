Gaziantep'te bisiklet etkinliklerine Kovid-19 iptali

Gaziantep Valiliği, Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle düzenlenmesi planlanan bisiklet etkinliklerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildiğini bildirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Gaziantep'te bisiklet etkinliklerine Kovid-19 iptali
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15 Eylül 2020 22:09
Gaziantep Valiliği, Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle düzenlenmesi planlanan bisiklet etkinliklerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 16 Eylül'de tarihinde düzenlenmesi planlanan bütün bisiklet etkinliklerinin Kovid-19 önlemleri kapsamında iptal edildiği belirtilerek, "Etkinliklere katılacak olan tüm vatandaşlarımıza anlayışları nedeniyle teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.



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