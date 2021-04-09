Gaziantep'te Avrupa Kupası heyecanı

Süper Lig'in 5. sırasında yer alan Gaziantep FK'da UEFA Avrupa Ligi hedefine kitlenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gaziantep'te Avrupa Kupası heyecanı
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09 Nisan 2021 18:54
Medipol Başakşehir'i kendi evinde devirerek puanını 50'ye çıkartıp 5'inci sıralaya yükselen Gaziantep FK için taraftarlar yüksek sesle Avrupa diye bağırmaya başladı.

GAZİANTEP HEDEFE KİLİTLENDİ

Gaziantep FK'da tüm şehir yıllar sonra üst sıralarda mücadele eden Gaziantep FK'nın bu özverili çıkışını alkışlıyor. Lig genelinde istikrarlı görüntüsü ve ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan kırmızı siyahlılarda takımlarının 5'inci sıraya yükselmesiyle birlikte taraftarlarıda Avrupa heyecanı sardı. Sezonu 5'inci sırada bitirmesi ve Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş'ın kazanması durumunda Avrupa Ligi elemelerine ligi 5'inci sırada bitirecek takımın gidecek olması Gaziantep FK'yı da bu konuda iyice iştahlandı.

GAZİANTEP AVRUPA'YA NASIL KATILIR?

Kırmızı siyahlıların Avrupa Kupalarına katılabilmesi için ligi ilk 5 sıra içerisinde bitirmesi büyük oranda yeterli olabilir. Gaziantep FK'bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken hedefte ligi 5'inci sırada bitirmek olarak belirlendi.

EN SON 2011'DE GAZİANTEPSPOR

Gaziantep en son 2010-2011 sezonunda ligi 4'üncü sırada tamamlayan Gaziantepspor'un o sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme hakkı kazanmasıyla Avrupa'ya gitmişti. O tarihten bu yana Gaziantep Avrupa'da temsil edilmiyor.


Haber: ALİ BUDAK



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