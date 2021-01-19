Gaziantep'te 3 eksik, 1 şüpheli

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep'te 3 eksik, 1 şüpheli
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19 Ocak 2021 13:09
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında çarşamba günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

Bu sezon topladığı 34 puanla üst sıralarda kendisine yer bulan Gaziantep temsilcisi, Rize deplasmanından da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrılmasından sonra henüz bu göreve kimseyi getirmeyen Gaziantep ekibi, antrenör Erdal Güneş yönetiminde sahaya çıkacak.

Eksikler

Gaziantep ekibi, sakat ve cezalı oyuncuların fazla olması nedeniyle kadro kurmakta güçlük çekiyor.

Jefferson'un 3 maç cezalı olduğu kırmızı-siyahlı ekipte Vetrih de kart cezalısı durumunda. Gaziantep temsilcisinde Kana Bıyık ve Dicko'nun sakatlıkları sürerken, takımla çalışmalara katılan Sousa'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.



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