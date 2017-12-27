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Gaziantepspor'un transfer için 10 milyona ihtiyacı var

Gaziantepspor'un kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, transfer tahtasını açabilmek için 10 milyon liraya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
Gaziantepspor'un transfer için 10 milyona ihtiyacı var
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27 Aralık 2017 15:44
TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, transfer tahtasını açabilmek için 10 milyon liralık bütçeye ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir devre arasında transfer tahtasını açabilmenin hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Tüm borçları kapatmanın şu an için mümkün olmadığını belirten Durmaz, "Ancak transfer tahtasını açabilmek için öncelikli olanlarla görüşme yaptık. Sağ olsun gerek eski futbolcularımız gerekse diğer alacaklılar bize gereken kolaylığı sağlayacaklarını ifade etti." dedi.

Bu anlamda şu an için 10 milyon liraya ihtiyaçlarının olduğunu aktaran Durmaz, şöyle konuştu:

"Geçmiş yıllardaki borçlarla ilgili tüm görüşmeler yapıldı ve 10 milyon liralık ödemeyle transfer tahtası açılabilir. Bu, borçlarımızı kapatmayacak ama küçük meblağlar nedeniyle davalık olduğumuz, dava açanların işlemlerini durdurabilmek için gereken para. Bazı kurum ve kuruluşlarla da görüşmelerimizi yapıyoruz. Transfer tahtasını yüzde 70 açacağız. O anlamda da tüm Gaziantep'ten destek bekliyoruz.''

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