Gaziantepspor'un logosu ve ismine haciz!..

LOGO VE İSME 8 MİLYON 600 BİN TL DEĞER BİÇİLDİ

İŞADAMININ 4 MİLYON 700 BİN ALACAĞI VAR

GAZİANTEPSPOR İSMİ SATILIYOR

Mehmet Yıldırım isimli Adanalı bir işadamı kulüpten alacaklarına karşılık, takımın logosuna ve ismine icra işlemi başlattı. Gaziantepspor ismi, 29 Mart 2019 Cuma günü Adana Adliyesi Mezat Salonu'nda satışa çıkacak.Gaziantep yerel basınından Telgraf.net'ten Sedat Torun'un haberine göre kırmızı siyahlı takımdan 4 milyon 700 bin TL alacağı olduğu belirtilen Adanalı işadamı Mehmet Yıldırım, alacağı için icra işlemi başlattı. Alacaklı hiçbir geliri bulunmayan kulübün logosunun ve isim hakkının icradan satışa sunulması için mahkemeye başvurdu.Adana İcra Müdürlüğü ise bilirkişi vasıtasıyla kulübün logosunun ve isim hakkının değerini tespit ettirdi. Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden, ülkemizi UEFA kupalarında temsil eden ve kadrosundan birçok yıldız çıkaran Gaziantepspor'un isim hakkı ve logosunun değeri 8 Milyon 600 Bin TL olarak belirlendi.Telgraf'ın özel haberine göre Adanalı işadamının Gaziantepspor'dan 3 Milyon 600 Bin TL alacağı olduğu kaydedildi. Ancak geçen zaman sürecinde bu rakam faizleriyle birlikte 4 Milyon 700 TL'ye çıktı.Türk sporunun önde gelen takımları arasında bulunan Gaziantepspor'un ismi açık artırmayla satılışa sunulacak.Telgraf'ın edindiği bilgiye göre Adana Adliyesi Mezat Salonu'ndaki ihalenin ilki 29 Mart 2019 günü 11.15'de yapılacak. Mevzuat gereği belirlenen rakamların yüzde 50'si nispetinden açık artırma yapılacak. Eğer ilk ihale de alacaklı çıkmazsa ikinci ihale 24 Nisan 2019'da aynı saatte yapılacak.