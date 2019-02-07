Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gaziantepspor, TFF 2. Lig'den 3. Lig'e düşürüldü."GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - NİĞDE ANADOLU FUTBOL A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarıncaKarar verilmiştir.PFDK BaşkanıAv. E. Polat YILMAZ"