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Gaziantepspor galibiyet hasretine son verdi

Ligde Kırmızı ve Beyaz Gruplardaki 10. hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.

Kaynak: AA
Gaziantepspor galibiyet hasretine son verdi
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27 Ekim 2018 16:35
TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Gruplardaki 10. hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.

Kırmızı Grup'taki Kahramanmaraşspor-Tarsus İdmanyurdu maçı saat 19.00'da başlayacak.

Ligde oynanan 10. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Sivas Belediyespor-Fethiyespor: 1-1

Bandırmaspor Baltok-Şanlıurfaspor: 0-1

Pendikspor-Konya Anadolu Selçukspor: 3-3

Etimesgut Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fatih Karagümrük: 3-1

Kırklarelispor-Menemen Belediyespor: 3-3

BUGSAŞ Spor-Tokatspor: 0-0

Zonguldak Kömürspor-Tuzlaspor: 1-1

Beyaz Grup

Gümüşhanespor-Niğde Anadolu: 2-2

Gaziantepspor-Hacettepe: 3-2

Bayrampaşa-Yılport Samsunspor: 0-0

Kastamonuspor 1966-Keçiörengücü: 2-2

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sarıyer: 1-3

Ankara Demirspor-Manisaspor: 2-1

İnegölspor-UTAŞ Uşakspor: 1-1

Eyüpspor-Sakaryaspor: 0-1

Sancaktepe Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1

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