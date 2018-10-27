Gaziantepspor galibiyet hasretine son verdi

TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Gruplardaki 10. hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.
Kırmızı Grup'taki Kahramanmaraşspor-Tarsus İdmanyurdu maçı saat 19.00'da başlayacak.
Ligde oynanan 10. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Sivas Belediyespor-Fethiyespor: 1-1
Bandırmaspor Baltok-Şanlıurfaspor: 0-1
Pendikspor-Konya Anadolu Selçukspor: 3-3
Etimesgut Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fatih Karagümrük: 3-1
Kırklarelispor-Menemen Belediyespor: 3-3
BUGSAŞ Spor-Tokatspor: 0-0
Zonguldak Kömürspor-Tuzlaspor: 1-1
Beyaz Grup
Gümüşhanespor-Niğde Anadolu: 2-2
Gaziantepspor-Hacettepe: 3-2
Bayrampaşa-Yılport Samsunspor: 0-0
Kastamonuspor 1966-Keçiörengücü: 2-2
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sarıyer: 1-3
Ankara Demirspor-Manisaspor: 2-1
İnegölspor-UTAŞ Uşakspor: 1-1
Eyüpspor-Sakaryaspor: 0-1
Sancaktepe Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
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Kırmızı Grup'taki Kahramanmaraşspor-Tarsus İdmanyurdu maçı saat 19.00'da başlayacak.
Ligde oynanan 10. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Sivas Belediyespor-Fethiyespor: 1-1
Bandırmaspor Baltok-Şanlıurfaspor: 0-1
Pendikspor-Konya Anadolu Selçukspor: 3-3
Etimesgut Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fatih Karagümrük: 3-1
Kırklarelispor-Menemen Belediyespor: 3-3
BUGSAŞ Spor-Tokatspor: 0-0
Zonguldak Kömürspor-Tuzlaspor: 1-1
Beyaz Grup
Gümüşhanespor-Niğde Anadolu: 2-2
Gaziantepspor-Hacettepe: 3-2
Bayrampaşa-Yılport Samsunspor: 0-0
Kastamonuspor 1966-Keçiörengücü: 2-2
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sarıyer: 1-3
Ankara Demirspor-Manisaspor: 2-1
İnegölspor-UTAŞ Uşakspor: 1-1
Eyüpspor-Sakaryaspor: 0-1
Sancaktepe Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın