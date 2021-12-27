Gaziantepli öğrenciler, floor curlingte başarıya doymuyor

Gaziantep'in dezavantajlı bölgesindeki ilkokulda görevli öğretmen çift, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla okulun konferans salonunda antrenman yaptırdığı floor curling sporcuları, aralarında Türkiye şampiyonluğu da olan başarılar elde etti.



Şehitkamil ilçesindeki Karacaoğlan Ortaokulu'nda görevli beden eğitimi öğretmeni Yeliz Kaya Altun ve eşi sosyal bilgiler öğretmeni Oğuzhan Altun, öğrencilerini bölgenin dezavantajlarından korumak ve sporla hayatlarına dokunmak için çalışma başlattı.



Floor curling eğitimi alan ve okulun spor salonu olmadığından konferans salonunda öğrencileriyle kısıtlı imkanlarda çalışmalara başlayan öğretmen çift, kız ve erkek takımlarıyla önemli başarı kazandı. Kulüp kurarak, mezun olan öğrencilerle iletişimlerini koparmayan fedakar öğretmen çift, öğrencilerin hayatına dokundukları için de mutluluk yaşıyor.



Yeliz Kaya Altun, AA muhabirine, 2019'da okulda floor curling sporunu oynamaya başladıklarını söyledi.



Kendi çabalarıyla ve Vali Davut Gül'ün destekleriyle sporun yapılması için malzeme tedarik ederek, antrenman yaptıklarını ifade eden Yeliz Kaya Altun, şunları kaydetti:



"Okulda zemin olarak sıkıntı vardı. Taş kayması için uygun zemin arayışına girdik. Okulumuzda spor salonu olmaması nedeniyle antrenman yerimizi konferans salonumuz oldu. İstedikten sonra her yerde her şekilde ve koşulda çalışma yapabiliyorsunuz. Tabii gönül ister ki spor salonumuz olsun ve daha çok öğrencimizle oynayalım. Burada kısıtlı imkan ve alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Antrenman ve çalışmalarımıza devam ettirerek, yarışmalara katıldık. İlk müsabakamız, Sivas'ta 2019'da okullar arasında düzenlenen floor curling yarışmasında, yıldız kategorisinde erkek ve kız takımlarımız, hiç yenilmeden Türkiye şampiyonluğunu okulumuza getirdi. Bu başarıyı getirince çok mutlu olduk."



Oğuzhan Altun ise eşiyle iş birliği yaptığını ve öğrencilere floor curlingle tanıştırdıklarını belirtti.



İlk başta öğrenci bulmakta zorluk çektiklerini, velilerle tek tek görüştüklerini dile getiren Altun, "Çünkü bulunduğumuz dezavantajlı bir bölge ve aileler dışarıya çocuklarını göndermek istemiyor. Biz bu algıyı kırmak adına ailelere yalvardık ve bir yola çıktık. 2019'daki ilk turnuvamızda Sivas'ta hem erkek hem de kızlarda Türkiye şampiyonu olduk. Ondan sonra hem öğrencilerimizin, hem okulumuzun ve hem de kent yaşamında floor curlingte önemli bir gelişme sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.



Altun, son katıldıkları Adana'daki organizasyonda ise erkek takımların birinci, kız takımlarının ise üçüncü olduğunu dile getirdi.



"Çocukları çevrenin zararlarından uzaklaştırmaya çalışıyoruz"



Mezun olan öğrencilerin yerine takım için ilana çıktıklarında 600 civarında öğrencinin başvuru yaptığı vurgulayan Oğuzhan Altun, şunları kaydetti:



"Öğrencilerimizin spora bu kadar talebi olması bizi çok mutlu etti. Burada önyargıyı kırmak çok zordu, çünkü dezavantajlı bölgeydi. Çocukları çevrenin zararlarından uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Çocuklara dışarıda gezecekleri, kötü alışkanlıklar edineceğine burada hem spor ahlakı hem de aile ve oyun ahlakını burada yansıtmış oluyoruz. Okulumuz konferans salonunda çalışıyoruz ve buradan başarılar elde ediyoruz. Bu öğrencilere yeterli imkanlar daha fazla verildiğinde daha iyi işler yapacağına inanıyoruz. Okulumuz bir spor salonu olsa sadece bizim branşımız değil okulumuzda 14'e yakın spor branşı yapılabilir ve daha fazla başarı elde edilebilir."



Oyuncu İpek Ay: "Milli sporcu olmak istiyorum"



Kulüp oyuncusu İpek Ay da 4 yıldır bubranşı yaptığını ve şampiyonluklar elde ettiklerine işaret ederek, "Spor bize çok güzel şeyler katıyor. Başarı, kültür gibi birçok alanda önemli katkısı var. Bunları öğretmenlerimiz sayesinde kazandık. Bundan sonra floor curlingde milli sporcu olmak istiyorum. Bütün değer ve eğitim verilmeyen kız çocuklarına destek olmak istiyorum." diye konuştu.





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