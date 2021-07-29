Gaziantepli Maxim iki hafta sahalardan uzak

Gaziantep'in Avusturya kampında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Alexandru Maxim, iki hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantepli Maxim iki hafta sahalardan uzak
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29 Temmuz 2021 16:19
Alexandru Iulian Maxim
Alexandru Iulian Maxim
Gaziantep FK
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in Avusturya kampında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Alexandru Maxim, iki hafta forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuzun sağ ayak üçüncü parmağında çatlak tespit edilmiştir ve tahmini iki hafta forma giyemeyecektir. Maxim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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