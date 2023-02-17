Gaziantepli iki isim İstanbulspor'la anlaştı

MİRZA CİHAN DA GİDİYOR

Ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK'nın Kosovalı oyuncusu Valmir Veliu'nun İstanbulspor'la anlaştığı belirtildi.Kırmızı siyahlı takımda sezon sonuna kadar kendisine kulüp bulmak isteyen oyunculardan Veliu'nun İstanbulspor'a transfer olacağı belirtildi. Veliu'nun transferine ilişkin detayların ise önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor.22 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu Veliu, bu sezon çıktığı 19 maçta 1 gol 1 asist üretmişti.Öte yandan Gaziantep FK'nın oyuncusu Mirza Cihan'ın da İstanbulspor'la anlaştığı belirtildi.İki oyuncunun da sezon sonuna kadar İstanbulspor forması giymesi beklenirken satın alma opsiyonları olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.