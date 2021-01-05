Gaziantep FK böylece, tarihinde ilk kez evinde üst üste 3 maç kazandı.

Süper Lig'in 17. haftasında, ligin flaş ekiplerinden Gaziantep FK, evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı ve zirve yürüyüşüne devam etti.Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren goller, 70. dakikada takımın yıldız ismi Maxim ve 90+6. dakikada Enver Cenk Şahin'den geldi. İlk golde Enver Cenk'in kafa pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Muhammet Demir ceza alanına girerken pasını çıkardı, önünü boşaltan Maxim topu ağlara yolladı. Pozisyon önce ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt olmadığı tespit edildi.Gaziantep FK'da savunmanın önemli ismi Kana-Biyik, karşılaşmanın 78. dakikasında sakatlanarak kenara gelmek zorunda kalırken, teknik direktör Marius Sumudica bu maçta da sarı kartla uyarıldı.Son 6 maçta 5. galibiyetini alan, ilk haftada Galatasaray'a yenildikten sonra 15 haftadır yenilmeyen Gaziantep FK, puanını 31 yaptı. Ankaragücü ise 2 maç sonra yenildi ve 15 puanda kaldı.Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacakken, Ankaragücü ise evinde Başakşehir'i konuk edecek.18. dakikada sol kanattan hızla ileri çıkan Kenan Özer'in pasında, Ankaragücü savunması ters bir vuruş yaptı. Bu topa Kenan kafayı vurdu, kaleciden seken meşin yuvarlağa kale alanı önünde bu kez Muhammet Demir kafayı vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.22. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Maxim ortaladı, Muhammet Demir'in kafa vuruşunda savunmaya da çarpan top yandan az farkla dışarı gitti.