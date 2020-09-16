Gaziantep'in inadı: Denis Alibec

Gaziantep FK, daha önce teklif yaptığı ancak anlaşamadığı Denis Alibec için tekrar devrede.



Astra Giurgiu kulübünü iknaya yakın olan Güneydoğu temsilcisi, Rumen forvet için de rakamı yükseltti.



Teknik direktör Marius Sumudica, vatandaşı olan 29 yaşındaki Rumen forveti çok istiyor. Kariyerinde daha önce İnter tecrübesi de olan 1.87'lik Alibec, Romanya Milli Takımı'nda 10 maça çıktı.



