Gaziantep - Trabzonspor: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor.Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 21.30'da oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Zorlu karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.İki takımın sezonun ilk yarısında karşı karşıya geldiği maçı ise Trabzonspor 3-0 kazanmıştı.İki takımın eksikleriGaziantep'te Mendyl ve Börven sakatlıkları, Djilobodji ise cezası nedeniyle oynayamayacak.Trabzonspor'da Siopis, Bakasetas ve Djaniny kart cezaları nedeniyle kadroda olmayacak. Trondsen ise sakatlığı nedeniyle Gaziantep karşısında sahada olamayacak.Günay, Tosca, Caulker, Ertuğrul, Kitsiou, Doğan, Furkan, Maxim, Sagal, Muhammed, FigueiredoUğurcan Çakır, Bruno, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Hamsik, Dorukhan, Visca, Abdülkadir, Nwakaeme, CorneliusKaradeniz fırtınası bu sezon deplasmanda oynadığı 15 karşılaşmanın 10'undan galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, son 2 deplasman maçı olan Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında puan kaybı yaşamıştı. Ligdeki en yakın rakipleri İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe ile arasındaki makası açmak isteyen bordo mavili takım Gaziantep deplasmanından zaferde dönmeyi hedefliyor.Süper Lig'de bugüne kadar 5 kez karşılaşan iki ekipten Trabzonspor'un 3 galibiyeti ve 2 beraberliği bulunuyor. 2019-2020 sezonunda Süper Lig'e çıkan rakip ekibe bugüne kadar hiç yenilmeyen Karadeniz fırtınası, bugüne kadar Gaziantep deplasmanında oynadığı karşılaşmaların ikisinde de berabere kaldı.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, kariyerleri boyunca 7 kez karşılaştı. Avcı 5, Bulut ise 1 müsabakada galibiyet alırken 1 karşılaşma da eşitlikle sonuçlandı. Ligde son olarak ilk devrede karşılaşan hocalardan Avcı, Trabzon'da oynanan karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.